***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2022 12:34
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fon Güncel İzahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993388
BIST
14:422.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,36
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:4213,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,3720
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:4215,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,4618
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:42796,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 19,54
|Açılış
|: 796,51
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:40
|TETMT
|367,40
|10.774.486
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.099,00
|12.412.307
|% 9,67
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,28
|4.169.513.555
|% 1,76
|
|THYAO
|28,68
|3.532.747.430
|% 6,70
|
|GARAN
|11,91
|1.463.086.488
|% 0,51
|
|EREGL
|31,80
|1.442.022.422
|% 0,70
|
|SISE
|15,29
|1.424.568.109
|% 0,66
|
|KRDMD
|13,28
|4.169.513.555
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,86
|929.093.363
|% -0,52
|
|PETKM
|9,74
|1.239.208.866
|% 1,99
|
|THYAO
|28,68
|3.532.747.430
|% 6,70
|
|GARAN
|11,91
|1.463.086.488
|% 0,51
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5905
|13,5992
|% 2,84
|
|Euro
|15,5964
|15,6234
|% 3,08
|
|Sterlin
|18,6286
|18,7220
|% 3,05
|
|Frank
|14,8464
|14,9358
|% 3,00
|
|Riyal
|3,6116
|3,6297
|% 2,81
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,71
|
|Altın Gr.
|797
|797
|20,06
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.367
|-79,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-75,86
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-36,69
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-18,35
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,15
|0,28
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,11
|