***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.06.2022 11:26
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu'nun güncel izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039068
BIST
11:382.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,10
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.538
11:3817,3782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0257
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
11:3818,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0447
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3256
En Düşük
18,2245
11:381.020,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.020,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:36
|MAKIM
|15,56
|72.496.260
|% 9,96
|
|GLBMD
|6,95
|6.175.433
|% 9,62
|
|DERHL
|8,80
|17.078.738
|% 7,45
|
|ECZYT
|51,30
|36.398.123
|% 6,87
|
|FMIZP
|128,90
|41.809.451
|% 6,62
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|FONET
|14,17
|5.742.462
|% -4,96
|
|TSGYO
|4,70
|16.568.889
|% -4,47
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|ASELS
|24,58
|1.306.400.230
|% 5,49
|
|THYAO
|50,35
|1.173.617.775
|% -0,40
|
|EREGL
|27,46
|527.967.211
|% -0,44
|
|ODAS
|3,14
|468.097.658
|% -3,09
|
|SISE
|21,34
|458.380.349
|% -1,02
|
|ODAS
|3,14
|468.097.658
|% -3,09
|
|TSKB
|2,13
|116.968.563
|% -2,29
|
|ASELS
|24,58
|1.306.400.230
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,58
|126.913.316
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,75
|231.366.382
|% -1,86
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3679
|17,3749
|% 0,13
|
|Euro
|18,3089
|18,3237
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,2212
|21,3276
|% 0,15
|
|Frank
|17,9923
|18,1007
|% 0,22
|
|Riyal
|4,6176
|4,6407
|% 0,26
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,39
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.778
|6.876
|14,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|7,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,29
|