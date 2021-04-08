***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
08.04.2021 08:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 15.000 TL % 0 07/04/2021 08/04/2021 .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924644
BIST
10:271.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.429
En Düşük
1.422
10:278,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
10:279,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0309
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
10:27457,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,43
|Açılış
|: 457,74
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler10:27
|MTRKS
|37,26
|83.425
|% 9,98
|
|ARENA
|64,55
|96.454.064
|% 9,97
|
|VAKFN
|26,04
|1.879.984
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|11.716.757
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|38.091
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|440.824
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|27.051.248
|% -9,97
|
|MERIT
|220,00
|103.400
|% -8,33
|
|UZERB
|46,50
|37.991
|% -6,78
|
|BJKAS
|9,82
|202.895.836
|% 6,16
|
|DOHOL
|3,35
|183.843.311
|% 3,08
|
|GARAN
|6,88
|123.389.656
|% 0,58
|
|FENER
|37,52
|118.236.110
|% -3,55
|
|EREGL
|15,89
|107.162.552
|% 1,66
|
|DOHOL
|3,35
|183.843.311
|% 3,08
|
|TSKB
|1,41
|48.836.629
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|50.550.386
|% -1,02
|
|YKBNK
|2,19
|48.569.714
|% -0,45
|
|YGYO
|1,43
|30.302.686
|% 5,15
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1598
|8,1613
|% 0,19
|
|Euro
|9,7090
|9,7215
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,1997
|11,2559
|% 0,34
|
|Frank
|8,7483
|8,8010
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1690
|2,1799
|% 0,13
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|9,35
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,18
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,05
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|