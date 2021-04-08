***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
08.04.2021 08:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 80.000 TL % 0 07/04/2021 08/04/2021 .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924645
BIST
10:101.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.429
En Düşük
1.422
10:108,1617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
10:109,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0259
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
10:10458,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,81
|Açılış
|: 458,12
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MTRKS
|37,26
|61.367
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,04
|1.879.984
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|11.449.193
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|38.091
|% 9,50
|
|FRIGO
|51,25
|17.280.588
|% 8,72
|
|IDEAS
|75,60
|440.824
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|24.381.853
|% -9,97
|
|MERIT
|220,00
|103.400
|% -8,33
|
|UZERB
|46,50
|37.991
|% -6,78
|
|BJKAS
|9,92
|118.959.884
|% 7,24
|
|GARAN
|6,90
|83.460.766
|% 0,88
|
|KOZAL
|121,30
|62.228.566
|% 1,25
|
|FENER
|37,06
|60.430.296
|% -4,73
|
|PETKM
|6,09
|59.306.360
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,96
|35.819.365
|% -0,51
|
|TSKB
|1,41
|21.290.070
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|83.460.766
|% 0,88
|
|BJKAS
|9,92
|118.959.884
|% 7,24
|
|ODAS
|3,73
|38.485.153
|% 1,08
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1557
|8,1617
|% 0,19
|
|Euro
|9,7075
|9,7165
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,2284
|11,2847
|% 0,59
|
|Frank
|8,7694
|8,8222
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1733
|2,1842
|% 0,33
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|6,51
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|