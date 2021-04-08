***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 16:51
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925316
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
18:059,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05460,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,74
|Açılış
|: 460,05
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|26.867.122
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.197.686
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.626.139
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|249.642
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.763.058
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.014.661
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.834.326
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|IZFAS
|9,50
|41.968.751
|% -9,78
|
|IDEAS
|76,00
|3.309.925
|% -9,52
|
|BJKAS
|10,17
|789.241.581
|% 9,95
|
|GARAN
|6,77
|713.131.100
|% -1,02
|
|KRDMD
|7,45
|625.343.971
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,35
|613.712.115
|% 3,08
|
|SISE
|7,45
|609.273.914
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,35
|613.712.115
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,94
|309.681.930
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|253.154.898
|% -0,45
|
|GARAN
|6,77
|713.131.100
|% -1,02
|
|TSKB
|1,41
|139.196.608
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1441
|8,1462
|% 0,00
|
|Euro
|9,7072
|9,7206
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,1610
|11,2170
|% -0,01
|
|Frank
|8,7729
|8,8257
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|17,24
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,07
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
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17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de