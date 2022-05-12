***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 11:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029642
BIST
11:542.386
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -68,40
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.385
11:5415,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0978
|Açılış
|: 15,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
11:5416,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0335
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:54914,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,43
|Açılış
|: 913,92
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,78
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:52
|GLBMD
|7,15
|10.480.251
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.792.164
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|15.386.715
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,72
|55.413.470
|% 8,22
|
|ULUUN
|11,13
|200.753.910
|% 7,23
|
|LIDFA
|6,21
|491.459
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|60.204.092
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|714.241
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.545.004
|% -9,95
|
|DENGE
|1,78
|6.907.891
|% -7,29
|
|THYAO
|41,32
|1.537.062.138
|% -2,09
|
|SISE
|19,42
|1.083.889.402
|% -2,71
|
|KRDMD
|15,93
|995.138.201
|% -4,44
|
|SAHOL
|19,32
|752.731.074
|% -4,17
|
|EREGL
|32,84
|709.061.300
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,68
|397.147.026
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,59
|452.265.900
|% -2,34
|
|ODAS
|2,32
|163.352.712
|% -5,31
|
|DOHOL
|3,56
|247.563.863
|% -2,47
|
|KRDMD
|15,93
|995.138.201
|% -4,44
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3856
|15,3896
|% 0,57
|
|Euro
|16,1295
|16,1713
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,7045
|18,7983
|% 0,09
|
|Frank
|15,3807
|15,4734
|% 0,30
|
|Riyal
|4,0893
|4,1098
|% 0,53
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,36
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,25
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,24
|
Seans Raporu
11:52
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