***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviK.Füsun Tür Direktör (Operasyon ve Mali İşler)M.Burak Öztunç Direktör (Yabancı Fonlardan sorumlu)B.Çağrı Özel Direktör (Sabit Getiri ve Varlık Tahsisi)A.Celalettin Pekesen Direktör ( Uyum, Mevzuat ve İç Kontrol)H.Enver Gürsoy Risk MüdürüBegüm Gülbin Sağlıklı İç Kontrol MüdürüAhmet Gökhan Kütükçü MüfettişAlen Bebiroğlu Direktör (Çoklu Varlık Yönetimi)Ceyda İşman Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüMehmet Müderrisoğlu Direktör (Risk ve Performans Yonetimi)Mehmet Özkaya Grup Makro StratejistHüseyin Akar Araştırma YöneticisiMustafa Kemal Özmen Direktör ( Hisse Senedi Yonetimi)Doruk Atalay Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı MüdürüPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıB.Çağrı Özel Sabit Getirili Fonlar ve Varlık Tahsisi Direktörü Portföy Yöneticisi HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 200624 - 300686Özlem Karagöz Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi AK Portföy Yönetimi - Portöy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 201893-301236M.Burak Öztunç Yabancı Fonlardan sorumlu Direktör Porföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202924-301770Emre Karakurum Çoklu Varlık Yönetimi Müdürü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 204507- 301634Alen Bebiroğlu Çoklu Varlık Yönetimi Direktörü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 203364-301016Göktürk Aydemir Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi ING Portföy Yönetimi A.Ş.- Hisse Senetleri Müdür Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 202308Rüştü Faruk Özsan Genel Müdür Danışmanı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 208856Mustafa Kemal Özmen Hisse Senedi Yonetimi Direktoru Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202174-302069Mehmet Özkaya Grup Makro Stratejist Portföy Yöneticisi TEB Holding A.Ş.Grup Makro Stratejist, TEB A.Ş. CIO SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 911490-912203Bora Partal Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi 2015 - 2018 : HSBC Türkiye Trading Masası 2018 - 2020: Unlu Portfoy Yonetımı A.Ş. Fon Yoneticisi 2020 - 2021 : Ak Portfoy Yonetımı A.Ş. DPM Masası 2021 ? halen: TEB Portföy Yönetımı A.Ş. SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 213185- 309250http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970688BIST