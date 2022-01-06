***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2022 14:42
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.860.210
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.999.276,19 TRY 29,14
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1.756.477,53 TRY 25,60
TEB Holding A.Ş. 1.707.451,50 TRY 24,89
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 1.397.003,22 TRY 20,36
TEB Faktoring A.Ş. 1,56 TRY 0,01
TOPLAM 6.860.210,00 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989299
BIST
14:592.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
14:5913,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0883
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
14:5915,5823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1174
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
14:59794,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,54
|Açılış
|: 794,32
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler14:59
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.764.702
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,80
|8.813.290
|% 8,68
|
|YESIL
|2,01
|88.967.480
|% 7,49
|
|ELITE
|22,04
|46.217.289
|% -9,97
|
|IHAAS
|10,47
|7.563.843
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,25
|61.306.248
|% -7,29
|
|MARKA
|3,96
|3.052.916
|% -6,82
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,32
|2.744.683.608
|% 5,94
|
|EREGL
|30,52
|1.692.894.744
|% -1,10
|
|GARAN
|11,50
|1.617.827.308
|% 0,44
|
|SISE
|14,71
|1.237.072.973
|% 2,08
|
|KRDMD
|10,39
|1.071.429.427
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,53
|906.264.090
|% 0,57
|
|GARAN
|11,50
|1.617.827.308
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,27
|319.734.202
|% -0,87
|
|THYAO
|25,32
|2.744.683.608
|% 5,94
|
|PETKM
|9,17
|972.558.887
|% 3,73
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7272
|13,7564
|% 0,65
|
|Euro
|15,5445
|15,5823
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,5285
|18,6214
|% 0,43
|
|Frank
|14,8984
|14,9882
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6456
|3,6639
|% 0,57
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-10,20
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.350
|10,00
|
|Tam
|5.242
|5.379
|8,10
|
|Yarım
|2.534
|2.602
|3,92
|
|Çeyrek
|1.271
|1.301
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,18
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|0,95
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:14RTALB
Yüzde 6.19 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 747, 070 adet işlem
-
15:13LIDFA
Yüzde 6.54 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 217, 998 adet işlem
-
15:12YYAPI
Yüzde 4.21 oranında artışla 0.99 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 933, 426 adet işlem
-
15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 62 artarak (% 0.75 ) 2, 229
-
15:11XU100
Endeks 2, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 21, 198.00 milyon TL de