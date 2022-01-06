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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.01.2022 14:42
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.860.210

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.999.276,19 TRY 29,14
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1.756.477,53 TRY 25,60
TEB Holding A.Ş. 1.707.451,50 TRY 24,89
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 1.397.003,22 TRY 20,36
TEB Faktoring A.Ş. 1,56 TRY 0,01
TOPLAM 6.860.210,00 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989299


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BIST En Aktif Hisseler14:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,56 1.558.363 % 9,97  
HUBVC 10,07 14.764.702 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.414.746 % 9,91  
ORCAY 28,80 8.813.290 % 8,68  
YESIL 2,01 88.967.480 % 7,49  
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14:59 Alış Satış %  
Dolar 13,7272 13,7564 % 0,65  
Euro 15,5445 15,5823 % 0,76  
Sterlin 18,5285 18,6214 % 0,43  
Frank 14,8984 14,9882 % 0,54  
Riyal 3,6456 3,6639 % 0,57  
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14:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 -10,20  
Altın Gr. 792 792 -3,00  
Cumhuriyet 5.270 5.350 10,00  
Tam 5.242 5.379 8,10  
Yarım 2.534 2.602 3,92  
Çeyrek 1.271 1.301 1,96  
Gümüş.Ons 22,27 22,30 -0,45  
Gümüş Gr. 9,80 9,82 -0,18  
B. Petrol 81,75 81,75 0,95  
Seans Raporu 14:59
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