***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2022 10:56
29,14
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2.560.384,49 TRY 25,60
TEB Holding A.Ş. 2.488.920,17 TRY 24,89
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 2.036.385,51 TRY 20,36
TEB Faktoring A.Ş. 2,27 TRY 0,01
TOPLAM 10000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053381
BIST
12:552.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,63
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:5517,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
12:5518,3878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0896
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
12:551.034,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.034,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:55
|KRTEK
|22,00
|38.815.904
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.585.200
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.700.329
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.711.598
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.720.459
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.958.982
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.849.842
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|124.753.870
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|YAYLA
|4,16
|8.676.630
|% -7,14
|
|THYAO
|58,40
|2.643.129.002
|% -0,60
|
|ISCTR
|5,97
|1.577.321.941
|% -6,13
|
|TUPRS
|281,30
|1.035.277.730
|% 2,85
|
|SASA
|51,40
|949.715.058
|% -1,15
|
|EKGYO
|3,48
|900.619.116
|% 1,16
|
|ISCTR
|5,97
|1.577.321.941
|% -6,13
|
|EKGYO
|3,48
|900.619.116
|% 1,16
|
|YKBNK
|5,22
|871.346.227
|% 0,38
|
|MOBTL
|2,00
|284.361.498
|% 6,38
|
|ALBRK
|1,60
|175.115.324
|% 3,23
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,87
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|11,00
|
|Tam
|6.920
|6.973
|-14,00
|
|Yarım
|3.372
|3.409
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-3,00
|