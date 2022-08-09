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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.08.2022 10:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29,14
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2.560.384,49 TRY 25,60
TEB Holding A.Ş. 2.488.920,17 TRY 24,89
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 2.036.385,51 TRY 20,36
TEB Faktoring A.Ş. 2,27 TRY 0,01
TOPLAM 10000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053381


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 22,00 38.815.904 % 10,00  
NTGAZ 13,98 43.585.200 % 9,99  
OBASE 16,89 41.700.329 % 9,96  
ALKA 47,24 29.711.598 % 9,96  
ORCAY 23,86 59.720.459 % 9,95  
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12:55 Alış Satış %  
Dolar 17,9390 17,9620 % 0,07  
Euro 18,3566 18,3878 % 0,49  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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12:55 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.033 1.033 1,87  
Cumhuriyet 6.887 6.991 11,00  
Tam 6.920 6.973 -14,00  
Yarım 3.372 3.409 -7,00  
Çeyrek 1.691 1.704 -3,00  
Seans Raporu 12:55
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