***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMelda Hatice Ersoy Yalçınkaya Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi TEB Holding A.Ş. Vergi Danışmanı, TEB A.Ş. Vergi İcra Direktörü Bağımsız Üye DeğilCenk Kaan Dürüst Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilBERNA TOKYAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.03.2021 İcrada Görevli Değil TEB Holding A.Ş._Butce Mali Kontrol Grup Direktoru EvetEMMANUEL ANTOİNE REGİS COLLINET DE LA SALLE EMMANUEL ANTOINE REGIS COLLINET DE LA SALLE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 31.03.2021 BNP Paribas Asset Management,Group Networks Bağımsız Üye DeğilSEVİLAY YÜCEL KEMALOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.04.2021 İcrada Görevli Değil TEB A.Ş. Ağustos 2020- ?. ? Uyum Kontroller, Projeler ve Raporlama Müdürü, TEB A.Ş. Ocak 2016-Ağustos 2020- Uyum Müşteri Kabul ve Değerlendirme Müdürü, Evet İç kontrolden sorumlu ÜyeHAMZA BATURALP CANDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.03.2022 İcrada Görevli Değil TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Genel Müdür,Yönetim Kurulu ÜyesiTUĞRUL ÖZBAKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 01.02.2024 01 Şubat 2024 - devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı, 23 Haziran 2015- 31 Ocak 2024 TEB A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu Genel Müdür YardımcısıİZZET CEMAL KİŞMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 29.03.2024 İcrada Görevli Değil BNPP CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. Genel MüdürPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıB.Çağrı Özel Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi -Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktör SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 200624 - 300686Özlem Karagöz Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yönetimi Direktörü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi - Portöy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 201893-301236Emre Karakurum Çoklu Varlık Yönetimi Müdürü Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 204507- 301634Alen S. Bebiroğlu Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Yönetimi Direktör SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 203364-301016Rüştü Faruk Özsan Genel Müdür Danışmanı Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 208856Mustafa Kemal Özmen Hisse Senedi Yonetimi Direktoru Portföy Yöneticisi TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 202174-302069Kağan Saral Çoklu Varlık Yönetimi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 08/2017-02/2018 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 05/2018-TEB Portföy Yönetimi A.Ş. SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 922558-922580Onur Musaoğlu Sabit Getirili Fonlar Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 2023- devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , 2020- 2023 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yönetici Yardımcısı SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 919451-926347Süleyman Katipoğlu Sabit Getirili Fonlar Portföy Müdürü Portföy Yöneticisi 2023 Kasım- devam TEB Portföy Fon Yönetimi Müdürü 2023 Ocak- 2023 Ekim Trive Portföy Fon Yönetimi Müdürü 2022- 2023 Hedef Portföy Fon Yöneticisi 2021- 2022 Garanti Portföy Fon Yönetimi Müdürü 2018- 2021 Ak Sigorta Fon Yönetimi Müdürü SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı 209526 - 305968Selim Bülbül Hisse Senedi Portföy Yonetimi Portföy Yöneticisi 2023 Nisan -devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Nisan 2022-Mart 2023 Yatırım Finansman Ağustos 2017-Ağustos 2021 Risk Yazılım Teknolojileri Ağustos 2021 -Nisan 2022 Garanti Bankası SP Faaliyetleri Düzey 3 922754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264281BIST