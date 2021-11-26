***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.11.2021 11:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979750
BIST
11:411.795
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -24,29
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:4112,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0980
|Açılış
|: 11,9670
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:4113,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1498
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:41696,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 6,10
|Açılış
|: 696,40
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:38
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|111.729.470
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.658.043
|% 9,99
|
|ESCOM
|5,40
|33.933.727
|% 9,98
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|IDEAS
|34,38
|28.181.048
|% -7,73
|
|KZBGY
|28,18
|45.865.688
|% -7,30
|
|DOCO
|950,00
|15.846.625
|% -7,12
|
|PGSUS
|91,00
|208.324.892
|% -7,05
|
|TAVHL
|27,44
|183.143.441
|% -6,98
|
|THYAO
|17,49
|1.088.733.762
|% -6,87
|
|GARAN
|11,59
|554.952.029
|% -1,28
|
|YKBNK
|3,31
|485.296.991
|% -0,60
|
|KRDMD
|8,72
|436.893.425
|% -1,80
|
|SISE
|11,92
|382.217.701
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,31
|485.296.991
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,18
|180.029.678
|% -1,36
|
|THYAO
|17,49
|1.088.733.762
|% -6,87
|
|HALKB
|5,23
|316.011.414
|% -0,38
|
|MOBTL
|1,69
|90.028.996
|% 1,20
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0627
|12,0985
|% 0,82
|
|Euro
|13,5822
|13,6243
|% 1,17
|
|Sterlin
|15,9011
|15,9808
|% -0,24
|
|Frank
|12,8789
|12,9565
|% 0,85
|
|Riyal
|3,1845
|3,2004
|% -0,14
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|14,44
|
|Altın Gr.
|697
|697
|7,14
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,12
|9,13
|0,01
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-3,86
|