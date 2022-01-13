***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.01.2022 12:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fon Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993393
BIST
14:312.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 14,15
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:3113,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,3676
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:3115,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 0,4518
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:31796,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 19,06
|Açılış
|: 796,03
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:31
|TETMT
|367,40
|10.774.486
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|PKENT
|8.121,90
|12.290.637
|% 9,98
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,27
|4.092.137.936
|% 1,69
|
|THYAO
|28,74
|3.447.799.190
|% 6,92
|
|GARAN
|11,90
|1.438.343.191
|% 0,42
|
|EREGL
|31,80
|1.410.831.048
|% 0,70
|
|SISE
|15,28
|1.400.279.212
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,27
|4.092.137.936
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,86
|926.640.666
|% -0,52
|
|THYAO
|28,74
|3.447.799.190
|% 6,92
|
|ODAS
|1,39
|169.224.954
|% 2,21
|
|PETKM
|9,71
|1.163.835.280
|% 1,68
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5814
|13,5911
|% 2,78
|
|Euro
|15,5804
|15,6080
|% 2,98
|
|Sterlin
|18,6048
|18,6981
|% 2,92
|
|Frank
|14,8242
|14,9135
|% 2,85
|
|Riyal
|3,6065
|3,6246
|% 2,66
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-3,90
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,10
|
|Cumhuriyet
|5.286
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,63
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-38,03
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-19,02
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|0,02
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 58 artarak (% 0.85 ) 2, 318
-
14:46XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 24, 992.00 milyon TL de
-
14:46EUHOL
Yüzde 5.65 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 312, 529 adet işlem
-
14:45FROTO
Yüzde 6.54 oranında artışla 270.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 529 adet işlem
-
14:44LINK
Yüzde 6.46 oranında artışla 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 607 adet işlem