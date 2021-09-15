***TEZOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.09.2021 09:14
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., TEZOL.E işlem koduyla 15/09/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 13,87 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963860
BIST
12:011.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,70
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.424
12:018,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,4498
En Düşük
8,4182
12:019,9565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0160
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
9,9994
En Düşük
9,9451
12:01484,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,45
|Açılış
|: 484,61
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler12:00
|GARFA
|9,35
|5.314.191
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.033.463
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|226.600.035
|% 9,93
|
|ESEN
|35,64
|130.824.743
|% 8,33
|
|ISKPL
|8,01
|122.891.408
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|20.932.879
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,20
|34.070.837
|% -6,25
|
|NIBAS
|11,86
|6.632.059
|% -5,12
|
|DOGUB
|5,29
|8.539.536
|% -3,99
|
|GARAN
|9,61
|665.193.173
|% 1,91
|
|THYAO
|12,42
|286.883.464
|% 1,31
|
|TUPRS
|109,20
|252.150.992
|% 0,00
|
|YEOTK
|51,80
|226.600.035
|% 9,93
|
|KOZAL
|97,80
|213.729.431
|% -0,96
|
|GARAN
|9,61
|665.193.173
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,50
|147.108.114
|% 1,21
|
|ODAS
|1,45
|47.229.201
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,83
|53.398.242
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,20
|34.070.837
|% -6,25
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4475
|8,4506
|% 0,28
|
|Euro
|9,9547
|9,9594
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6405
|11,6989
|% 0,09
|
|Frank
|9,1059
|9,1608
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2454
|2,2567
|% 0,23
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-10,14
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.259
|-16,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|-15,04
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-7,28
|
|Çeyrek
|775
|792
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|0,20
|