***TEZOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.09.2022 09:07
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0454545 TL Teorik Fiyat: 13,695 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066257
BIST
11:583.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,86
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:5818,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0462
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:5818,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0934
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:58997,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,52
|Açılış
|: 997,45
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:56
|BFREN
|1.529,40
|46.652.783
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,56
|293.126.392
|% 9,54
|
|CANTE
|127,50
|55.817.920
|% 7,59
|
|BERA
|19,40
|184.541.435
|% 7,18
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|MTRYO
|1,95
|303.231
|% -5,34
|
|ISGYO
|6,42
|1.801.884.848
|% -3,46
|
|THYAO
|68,45
|1.182.346.310
|% -0,22
|
|SASA
|67,65
|917.838.468
|% 2,73
|
|ALARK
|56,40
|823.841.912
|% 0,18
|
|VESTL
|38,96
|760.834.811
|% 3,29
|
|ISGYO
|6,42
|1.801.884.848
|% -3,46
|
|ODAS
|6,21
|629.368.169
|% 4,55
|
|TSKB
|2,45
|250.247.311
|% -2,39
|
|EKGYO
|3,82
|353.313.043
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,56
|293.126.392
|% 9,54
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5425
|18,5555
|% 0,27
|
|Euro
|18,2403
|18,2547
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,7405
|20,8445
|% 1,13
|
|Frank
|18,9292
|19,0432
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% 0,30
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|9,43
|
|Altın Gr.
|996
|997
|8,70
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.675
|6.760
|28,00
|
|Yarım
|3.248
|3.305
|14,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,21
|
|B. Petrol
|88,37
|88,37
|1,19
|
Seans Raporu
11:56
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