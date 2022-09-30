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***TEZOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

30.09.2022 09:07
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***TEZOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

TEZOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0454545 TL Teorik Fiyat: 13,695 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066257


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BIST En Aktif Hisseler11:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.529,40 46.652.783 % 10,00  
UZERB 46,94 811.733 % 9,98  
ZOREN 3,56 293.126.392 % 9,54  
CANTE 127,50 55.817.920 % 7,59  
BERA 19,40 184.541.435 % 7,18  
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11:56 Alış Satış %  
Dolar 18,5425 18,5555 % 0,27  
Euro 18,2403 18,2547 % 0,54  
Sterlin 20,7405 20,8445 % 1,13  
Frank 18,9292 19,0432 % 0,21  
Riyal 4,9230 4,9477 % 0,30  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.670 9,43  
Altın Gr. 996 997 8,70  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.675 6.760 28,00  
Yarım 3.248 3.305 14,00  
Çeyrek 1.629 1.652 6,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,15 0,31  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 0,21  
B. Petrol 88,37 88,37 1,19  
Seans Raporu 11:56
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