***TEZOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***TEZOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [TEZOL]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarEuropap Tezol Kağıt payları, 15/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Orman Kağıt Basım ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 100.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiEUROPAP TEZOL KAGIT XUTUM 15/09/2021EUROPAP TEZOL KAGIT XTUMY 15/09/2021EUROPAP TEZOL KAGIT XYLDZ 15/09/2021EUROPAP TEZOL KAGIT XHARZ 15/09/2021EUROPAP TEZOL KAGIT XUSIN 15/09/2021EUROPAP TEZOL KAGIT XKAGT 15/09/2021EUROPAP TEZOL KAGIT XSIZM 15/09/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963638BIST