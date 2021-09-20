***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 11:35
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEZOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964488
BIST
13:261.399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -20,21
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.396
13:268,6497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
13:2610,1376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
13:26489,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,81
|Açılış
|: 489,81
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler13:26
|TACTR
|29,04
|857.319
|% 10,00
|
|EDIP
|3,76
|47.187.850
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|5.508.478
|% 9,92
|
|BALAT
|9,45
|973.180
|% 9,88
|
|DAGI
|3,66
|71.846.408
|% 7,96
|
|KTSKR
|58,45
|5.121.762
|% -9,94
|
|ISBIR
|62,70
|1.139.135
|% -8,60
|
|DIRIT
|5,21
|153.202
|% -6,96
|
|BRYAT
|385,00
|37.818.472
|% -6,03
|
|ISKPL
|6,79
|109.196.896
|% -5,83
|
|TEZOL
|19,44
|1.018.131.990
|% 5,42
|
|THYAO
|12,69
|505.800.258
|% -0,24
|
|GARAN
|9,27
|374.175.772
|% -1,28
|
|TUPRS
|107,50
|251.552.499
|% -1,10
|
|BJKAS
|6,57
|243.743.927
|% 5,12
|
|EKGYO
|1,78
|147.456.537
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,42
|179.635.286
|% -1,22
|
|TEZOL
|19,44
|1.018.131.990
|% 5,42
|
|GARAN
|9,27
|374.175.772
|% -1,28
|
|THYAO
|12,69
|505.800.258
|% -0,24
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6424
|8,6497
|% 0,03
|
|Euro
|10,1317
|10,1376
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8244
|11,8837
|% -0,12
|
|Frank
|9,2642
|9,3200
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3018
|2,3133
|% 0,12
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|4,39
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|17,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|18,97
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,18
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,59
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,03
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|-1,42
|