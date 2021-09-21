***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 10:26
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEZOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964654
BIST
13:131.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
13:138,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:1310,1726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0117
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:13491,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 491,55
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:13
|KTSKR
|64,25
|25.149.682
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.176.320
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|UZERB
|30,40
|136.136
|% 8,49
|
|NUGYO
|11,91
|10.129.026
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.571.718
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|TEZOL
|16,97
|344.263.046
|% -5,41
|
|SELGD
|4,88
|1.986.067
|% -4,87
|
|THYAO
|13,06
|782.088.494
|% 1,95
|
|GARAN
|9,18
|525.882.971
|% 1,10
|
|TEZOL
|16,97
|344.263.046
|% -5,41
|
|TUPRS
|109,10
|288.170.031
|% 1,49
|
|SISE
|8,23
|269.727.942
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,40
|212.132.316
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,78
|107.718.698
|% 0,00
|
|THYAO
|13,06
|782.088.494
|% 1,95
|
|GARAN
|9,18
|525.882.971
|% 1,10
|
|SISE
|8,23
|269.727.942
|% 0,37
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6621
|8,6661
|% 0,02
|
|Euro
|10,1687
|10,1726
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,7999
|11,8590
|% -0,01
|
|Frank
|9,3070
|9,3631
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2979
|2,3094
|% -0,27
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,60
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|-2,00
|
|Tam
|3.231
|3.313
|-0,94
|
|Yarım
|1.562
|1.602
|-0,46
|
|Çeyrek
|783
|801
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|0,81
|