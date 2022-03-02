***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 15:44
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006475
BIST
15:521.992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 22,42
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:5214,0683
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1727
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:5215,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1477
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:52871,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,14
|Açılış
|: 870,93
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:50
|PRKAB
|43,50
|26.478.859
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|233.979.802
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.637.806
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.284.341
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.060.618
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.114.079
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,06
|4.807.433.276
|% 6,53
|
|THYAO
|25,90
|3.643.732.197
|% 2,53
|
|EREGL
|34,66
|2.886.273.501
|% 4,46
|
|ASELS
|23,40
|1.313.607.734
|% -2,50
|
|GARAN
|11,68
|1.014.517.475
|% 0,52
|
|KRDMD
|13,06
|4.807.433.276
|% 6,53
|
|YKBNK
|3,70
|747.767.219
|% 1,93
|
|THYAO
|25,90
|3.643.732.197
|% 2,53
|
|GARAN
|11,68
|1.014.517.475
|% 0,52
|
|EREGL
|34,66
|2.886.273.501
|% 4,46
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0616
|14,0706
|% 1,26
|
|Euro
|15,6230
|15,6561
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,6839
|18,7776
|% 1,24
|
|Frank
|15,2307
|15,3224
|% 1,09
|
|Riyal
|3,7377
|3,7565
|% 1,27
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-17,80
|
|Altın Gr.
|871
|871
|2,11
|
|Cumhuriyet
|5.789
|5.877
|77,00
|
|Tam
|5.758
|5.904
|73,19
|
|Yarım
|2.783
|2.856
|35,41
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,98
|