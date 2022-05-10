***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 10:15
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEZOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028164
BIST
10:312.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 25,56
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:3115,2003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1153
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:3116,0917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1506
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1038
En Düşük
15,9282
10:31909,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 10,29
|Açılış
|: 909,57
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:29
|IMASM
|24,12
|14.605.528
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|7.711.830
|% 9,92
|
|DENGE
|2,03
|18.909.130
|% 9,73
|
|ERBOS
|122,00
|100.582.941
|% 7,77
|
|GEDZA
|25,18
|13.886.958
|% -8,17
|
|ATEKS
|43,32
|6.985.072
|% -6,68
|
|TEZOL
|17,58
|22.884.641
|% -6,09
|
|KARSN
|5,13
|166.441.636
|% -6,04
|
|SMRTG
|21,26
|80.935.675
|% -5,60
|
|SISE
|19,56
|602.403.355
|% 1,56
|
|EREGL
|34,28
|584.242.144
|% 2,27
|
|KRDMD
|16,45
|583.594.557
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,84
|574.929.965
|% 5,97
|
|THYAO
|42,72
|495.082.781
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,84
|574.929.965
|% 5,97
|
|YKBNK
|4,91
|194.301.926
|% 1,03
|
|DOHOL
|3,73
|144.930.336
|% 1,08
|
|KRDMD
|16,45
|583.594.557
|% 0,73
|
|MRGYO
|1,07
|37.398.876
|% -0,93
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1886
|15,1993
|% 0,76
|
|Euro
|16,0748
|16,0885
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,6860
|18,7797
|% 0,77
|
|Frank
|15,2488
|15,3407
|% 0,87
|
|Riyal
|4,0384
|4,0586
|% 0,72
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|8,09
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,43
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,08
|