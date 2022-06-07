***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.06.2022 10:03
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035136
BIST
09:552.650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,93
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.651
En Düşük
2.650
09:5516,7091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1357
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,7197
En Düşük
16,5644
09:5517,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1995
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,9462
En Düşük
17,7366
09:55986,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,35
|Açılış
|: 986,11
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
988,08
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MARTI
|1,36
|79.100
|% 36,00
|
|RYSAS
|8,90
|892.715
|% 7,88
|
|PNLSN
|13,86
|1.501.190
|% 6,53
|
|BRKSN
|9,19
|128.789
|% 6,49
|
|BASCM
|3,14
|96.263
|% 5,37
|
|MZHLD
|71,95
|6.105.606
|% -9,95
|
|TOASO
|73,15
|29.361.166
|% -7,11
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|EMNIS
|22,48
|2.855
|% -2,26
|
|YONGA
|21,06
|10.530
|% -2,05
|
|GARAN
|16,08
|3.077.474.046
|% -0,37
|
|ISCTR
|11,03
|790.595.503
|% -0,63
|
|FROTO
|316,50
|728.354.842
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,20
|336.896.723
|% 0,00
|
|OYAKC
|13,50
|278.233.974
|% 0,00
|
|GARAN
|16,08
|3.077.474.046
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,20
|336.896.723
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,03
|790.595.503
|% -0,63
|
|OZGYO
|2,78
|101.245.913
|% 0,00
|
|OYAKC
|13,50
|278.233.974
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6990
|16,7091
|% 0,82
|
|Euro
|17,9008
|17,9410
|% 1,12
|
|Sterlin
|20,7026
|20,8064
|% 0,07
|
|Frank
|17,0326
|17,1352
|% 0,25
|
|Riyal
|4,4265
|4,4487
|% 0,55
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,15
|
|Altın Gr.
|986
|986
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,93
|