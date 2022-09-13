***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:23
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEZOL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062614
BIST
14:413.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -6,42
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:4118,2471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2471
En Düşük
18,2119
14:4118,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1278
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:411.015,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.015,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:41
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|146.942.113
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.371.300
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|HALKB
|16,64
|3.312.141.104
|% 9,98
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|48.490.740
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|YKBNK
|9,58
|9.205.327.321
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,07
|8.066.073.175
|% -3,82
|
|THYAO
|75,90
|7.518.272.860
|% 1,27
|
|EREGL
|33,30
|5.879.100.509
|% -0,30
|
|ASELS
|32,82
|5.558.493.323
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,58
|9.205.327.321
|% -1,14
|
|EKGYO
|5,29
|3.588.623.660
|% -1,12
|
|ISCTR
|12,07
|8.066.073.175
|% -3,82
|
|KRDMD
|16,15
|4.852.689.552
|% 5,49
|
|ADESE
|1,23
|262.694.876
|% 6,96
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2418
|18,2471
|% 0,18
|
|Euro
|18,5678
|18,5765
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,3360
|21,4431
|% 0,49
|
|Frank
|19,1381
|19,2534
|% 0,55
|
|Riyal
|4,8406
|4,8649
|% 0,09
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|3,34
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|19,00
|
|Tam
|6.829
|6.878
|22,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|13,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|95,22
|95,22
|1,22
|
Seans Raporu
14:41
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