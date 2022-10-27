***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 17:57
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074719
BIST
17:423.927
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -49,52
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:4218,6098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:4218,6331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1373
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:42993,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,43
|Açılış
|: 993,99
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:40
|HEDEF
|12,10
|89.196.203
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.772.917
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|138.791.150
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|AGYO
|6,78
|7.765.073
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DERHL
|6,80
|226.347.006
|% -6,46
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|98,90
|8.178.844.335
|% 0,10
|
|AKBNK
|15,26
|3.390.608.407
|% -3,30
|
|PETKM
|13,49
|2.566.366.874
|% 0,90
|
|TUPRS
|373,30
|2.538.366.441
|% 1,47
|
|SISE
|33,40
|2.441.807.774
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,49
|1.545.861.671
|% -1,75
|
|TSKB
|3,11
|1.025.638.557
|% 0,65
|
|AKBNK
|15,26
|3.390.608.407
|% -3,30
|
|SKBNK
|2,10
|449.756.863
|% 0,96
|
|YKBNK
|9,31
|1.793.571.222
|% -2,41
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5996
|18,6098
|% 0,01
|
|Euro
|18,6172
|18,6331
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,5441
|21,6521
|% -0,09
|
|Frank
|18,7456
|18,8585
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,05
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,62
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.662
|6.731
|-37,00
|
|Yarım
|3.246
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|1,14
|