***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2022 12:10
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074981
BIST
12:163.891
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -43,46
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.885
12:1618,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:1618,5513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:16986,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,80
|Açılış
|: 986,35
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
985,59
BIST En Aktif Hisseler12:16
|ADEL
|55,55
|46.821.310
|% 10,00
|
|ERSU
|5,50
|37.013.705
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|36.572.705
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.421.367
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|77.631.622
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.666.097
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,15
|99.033.094
|% -7,83
|
|CELHA
|23,52
|30.214.341
|% -6,81
|
|CRFSA
|59,25
|68.158.800
|% -6,55
|
|AKBNK
|14,84
|1.542.323.313
|% -2,56
|
|THYAO
|97,90
|1.446.068.893
|% -1,51
|
|SASA
|108,10
|1.231.058.538
|% 4,04
|
|YKBNK
|8,97
|1.226.489.263
|% -3,24
|
|TUPRS
|365,90
|1.111.574.354
|% -1,85
|
|YKBNK
|8,97
|1.226.489.263
|% -3,24
|
|EKGYO
|4,43
|514.912.470
|% -1,99
|
|ISCTR
|8,99
|1.011.416.951
|% -4,16
|
|AKBNK
|14,84
|1.542.323.313
|% -2,56
|
|SKBNK
|2,07
|149.542.292
|% -1,90
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6198
|% 0,11
|
|Euro
|18,5405
|18,5513
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,3815
|21,4888
|% -0,22
|
|Frank
|18,6357
|18,7479
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,10
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-12,91
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-6,71
|
|Cumhuriyet
|6.596
|6.696
|-43,00
|
|Tam
|6.624
|6.679
|-57,00
|
|Yarım
|3.228
|3.266
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.633
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-1,10
|
Seans Raporu
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