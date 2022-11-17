***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:02
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEZOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080591
BIST
18:104.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
0
En Düşük
0
18:1018,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6306
En Düşük
18,5493
18:1019,3563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
18:101.057,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,20
|Açılış
|: 1.057,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler18:10
|HDFGS
|2,92
|71.106.096
|% 0,00
|
|ISDMR
|29,18
|157.381.212
|% 0,00
|
|QUAGR
|55,05
|75.628.693
|% 0,00
|
|MERCN
|28,60
|31.007.225
|% 0,00
|
|UNLU
|9,07
|69.191.983
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,92
|71.106.096
|% 0,00
|
|ISDMR
|29,18
|157.381.212
|% 0,00
|
|QUAGR
|55,05
|75.628.693
|% 0,00
|
|MERCN
|28,60
|31.007.225
|% 0,00
|
|UNLU
|9,07
|69.191.983
|% 0,00
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 0,00
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% 0,00
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6140
|18,6302
|% 0,22
|
|Euro
|19,3301
|19,3513
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,1124
|22,2233
|% 0,11
|
|Frank
|19,6328
|19,7511
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9378
|4,9625
|% 0,16
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-7,34
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.057
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.013
|7.142
|-20,00
|
|Yarım
|3.406
|3.491
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.745
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,30
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|-0,89
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
10:03XU100
Endeks 4, 669 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 139, 239.00 milyon TL de
-
17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN