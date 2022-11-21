***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 11:05
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081338
BIST
11:064.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -4,67
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
11:0618,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
11:0619,1157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1193
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0886
11:061.043,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.043,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,70
BIST En Aktif Hisseler11:04
|MZHLD
|169,40
|2.153.582
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|22.227.242
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.703.784
|% 9,99
|
|ALFAS
|85,55
|15.005.898
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|46.741.685
|% 9,95
|
|SASA
|135,90
|156.211.342
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.608.902
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|109.185.223
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|186,20
|1.825.692.546
|% 6,58
|
|THYAO
|107,30
|1.190.847.615
|% 0,66
|
|PETKM
|15,13
|790.194.424
|% 0,87
|
|EREGL
|37,06
|717.932.020
|% 0,43
|
|YKBNK
|11,04
|617.647.872
|% 0,82
|
|EKGYO
|5,57
|589.702.382
|% 1,46
|
|ALBRK
|3,49
|355.548.729
|% 1,16
|
|ADESE
|1,37
|99.209.578
|% 2,24
|
|SKBNK
|2,45
|173.778.987
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,04
|617.647.872
|% 0,82
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6170
|18,6195
|% 0,05
|
|Euro
|19,1045
|19,1144
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,9425
|22,0526
|% -0,47
|
|Frank
|19,3832
|19,5000
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% 0,04
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-5,42
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.956
|7.080
|-51,00
|
|Yarım
|3.378
|3.461
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.730
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,46
|87,46
|-0,16
|