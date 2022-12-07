***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 14:27
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085159
BIST
15:424.965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -35,23
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.951
15:4218,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:4219,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1292
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6415
En Düşük
19,4674
15:421.062,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.062,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:40
|YESIL
|4,40
|60.289.317
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|507.013.209
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|189.751.006
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|605.349.201
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.083.193
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,36
|22.663.724
|% -8,72
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|PRDGS
|12,40
|35.300.498
|% -7,53
|
|KRDMD
|17,77
|10.456.350.211
|% 0,40
|
|THYAO
|136,80
|5.295.208.450
|% 0,88
|
|ASELS
|50,95
|4.535.907.301
|% 3,89
|
|PETKM
|18,22
|3.704.654.208
|% 1,22
|
|EREGL
|41,96
|2.971.577.897
|% -1,46
|
|KRDMD
|17,77
|10.456.350.211
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,25
|1.505.996.367
|% 0,14
|
|PETKM
|18,22
|3.704.654.208
|% 1,22
|
|ISCTR
|10,32
|1.641.219.931
|% 1,08
|
|ADESE
|1,94
|289.436.369
|% 6,01
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6375
|18,6406
|% 0,03
|
|Euro
|19,6125
|19,6171
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,6195
|22,7329
|% 0,33
|
|Frank
|19,7388
|19,8577
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,02
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,81
|
|Cumhuriyet
|7.118
|7.226
|-17,00
|
|Tam
|7.157
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.466
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|0,05
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55TEZOL
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 29.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 635, 460 adet işlem
-
15:54PEKGY
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 458, 002 adet işlem
-
15:53CEOEM
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 477, 805 adet işlem
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 46 kaybederek (% -0.75 ) 5, 326
-
15:52XU100
Endeks 4, 957 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 65, 877.00 milyon TL de