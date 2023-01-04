***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:24
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093013
BIST
11:475.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -52,24
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
11:4718,7513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:4719,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1551
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
11:471.121,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 16,06
|Açılış
|: 1.121,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:47
|BRKO
|6,05
|3.260.056
|% 10,00
|
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|9.434.090
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|30.523.061
|% 9,94
|
|TERA
|25,74
|194.295.030
|% 9,25
|
|ULUSE
|225,00
|40.896.383
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|6.898.717
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.712.130
|% -9,93
|
|TUREX
|28,46
|24.810.851
|% -7,11
|
|DIRIT
|5,89
|205.655
|% -7,10
|
|EKGYO
|9,60
|4.465.204.433
|% 1,91
|
|EREGL
|42,66
|4.217.795.089
|% 0,99
|
|ASELS
|66,55
|2.822.700.231
|% -3,69
|
|THYAO
|145,20
|2.691.806.541
|% -1,49
|
|ENKAI
|35,48
|2.562.471.995
|% 1,26
|
|EKGYO
|9,60
|4.465.204.433
|% 1,91
|
|KRDMD
|19,06
|2.353.432.492
|% 1,33
|
|YKBNK
|11,77
|1.252.980.283
|% 0,34
|
|EREGL
|42,66
|4.217.795.089
|% 0,99
|
|ISCTR
|12,88
|1.237.068.559
|% 1,66
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7450
|18,7513
|% 0,16
|
|Euro
|19,9039
|19,9212
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,5367
|22,6497
|% 0,88
|
|Frank
|20,1402
|20,2615
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|22,46
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,81
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.563
|7.626
|51,00
|
|Yarım
|3.662
|3.728
|25,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,33
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,25
|
|B. Petrol
|80,66
|80,66
|-1,44
|