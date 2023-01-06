***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:00
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094643
BIST
10:464.972
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
|| -144,47
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
10:4618,7899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:4619,7706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:461.110,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.110,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:46
|BFREN
|6.250,00
|115.499.579
|% 8,62
|
|EGGUB
|101,30
|32.013.141
|% 6,97
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|TETMT
|266,90
|1.291.389
|% 5,37
|
|VERUS
|114,70
|14.573.375
|% 4,27
|
|EYGYO
|18,56
|112.656.193
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|KAREL
|18,40
|37.215.553
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|TERA
|21,00
|65.330.409
|% -9,95
|
|THYAO
|135,30
|2.317.121.008
|% 0,07
|
|EREGL
|39,36
|1.720.692.527
|% -1,80
|
|ASELS
|58,15
|1.227.932.090
|% -1,27
|
|EKGYO
|8,56
|974.912.892
|% 0,94
|
|ENKAI
|30,74
|916.642.089
|% -0,97
|
|EKGYO
|8,56
|974.912.892
|% 0,94
|
|YKBNK
|10,29
|511.705.545
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,68
|810.232.286
|% -1,78
|
|EREGL
|39,36
|1.720.692.527
|% -1,80
|
|SKBNK
|2,68
|110.595.100
|% -1,83
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7836
|18,7899
|% 0,14
|
|Euro
|19,7529
|19,7706
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,2780
|22,3897
|% -0,05
|
|Frank
|19,9468
|20,0670
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9829
|5,0079
|% 0,12
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.534
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.648
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,11
|0,08
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|0,25
|
Seans Raporu
10:46
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