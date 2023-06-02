***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2023 14:47
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155658
BIST
15:245.100
En Düşük
|Değişim
|: 2,82%
|| 140,10
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
15:2420,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0813
|Açılış
|: 21,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
15:2422,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0630
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
15:241.329,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.328,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler15:22
|TKFEN
|33,46
|193.318.207
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|148.752.272
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,00
|47.081.558
|% 8,97
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|MARKA
|11,26
|3.652.485
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.515.753
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|432.773.698
|% -9,94
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|SEYKM
|7,30
|9.595.339
|% -4,70
|
|THYAO
|149,20
|4.538.117.852
|% 1,50
|
|GARAN
|28,78
|3.820.901.010
|% 6,04
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|EKGYO
|7,37
|1.437.238.294
|% 1,80
|
|SKBNK
|2,52
|467.105.978
|% 4,56
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8787
|20,8861
|% 0,39
|
|Euro
|22,5026
|22,5488
|% 0,15
|
|Sterlin
|26,0677
|26,1984
|% 0,37
|
|Frank
|22,9395
|23,0777
|% 0,31
|
|Riyal
|5,5506
|5,5784
|% 0,40
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-1,61
|
|Altın Gr.
|1.328
|1.329
|6,16
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.981
|9.214
|-65,33
|
|Yarım
|4.414
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,07
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|1,37
|