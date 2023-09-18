***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 16:42
***TEZOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
TEZOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195775
BIST
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16:557.780
En Düşük
|Değişim
|: -2,29%
|| -182,28
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.755
En Yüksek
7.952
16:5527,0212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0392
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:5528,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0185
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:551.671,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.671,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:53
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|377.004.364
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.790.672
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|318.784.657
|% 9,96
|
|SEGYO
|4,31
|364.174.374
|% 9,95
|
|PEKGY
|25,38
|272.630.976
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.831.554
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|HUBVC
|9,00
|60.139.108
|% -8,63
|
|EBEBK
|80,20
|2.884.356.636
|% 5,80
|
|ASTOR
|135,70
|2.125.861.050
|% -2,37
|
|KLSER
|89,70
|1.660.189.563
|% -8,28
|
|ENERY
|160,60
|1.444.756.982
|% -5,36
|
|EUPWR
|210,00
|986.545.071
|% -5,36
|
|ZOREN
|4,68
|915.572.533
|% -2,30
|
|SKBNK
|5,84
|1.094.155.411
|% 3,73
|
|YKBNK
|16,16
|2.701.188.370
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.374.469.616
|% -1,32
|
|ISCTR
|22,04
|3.374.170.459
|% 2,13
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0140
|27,0205
|% 0,14
|
|Euro
|28,8124
|28,8191
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,3513
|33,5185
|% 0,13
|
|Frank
|29,9721
|30,1526
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1815
|7,2175
|% 0,14
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,35
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.071
|11.143
|10,00
|
|Yarım
|5.552
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,04
|0,04
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|0,71
|
Seans Raporu
16:53
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