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***TEZOL* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.09.2021 18:14



***TEZOL******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [TEZOL]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz izahnamesinin 27.4 maddesinde detayları açıklanan Günlük Alım Emri uyarınca hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963985


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GARFA 9,35 6.350.023 % 10,00  
TEZOL 16,77 4.390.721 % 9,97  
FRIGO 19,86 59.601.491 % 9,97  
BASCM 10,50 364.014 % 9,95  
YEOTK 51,80 228.375.066 % 9,93  
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Dolar 8,5196 8,5241 % 1,15  
Euro 10,0430 10,0583 % 0,86  
Sterlin 11,7061 11,7648 % 0,66  
Frank 9,1526 9,2077 % 0,29  
Riyal 2,2642 2,2756 % 1,07  
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Altın Ons 1.756 1.756 -38,04  
Altın Gr. 481 481 -5,43  
Cumhuriyet 3.192 3.240 -35,00  
Tam 3.173 3.255 -36,43  
Yarım 1.534 1.575 -17,63  
Çeyrek 769 787 -8,81  
Gümüş.Ons 22,84 22,88 -0,99  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,21  
B. Petrol 75,75 75,75 0,30  
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