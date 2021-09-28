***TEZOL* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2021 18:12
***TEZOL******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TEZOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz izahnamesinin 27.4 maddesinde detayları açıklanan Günlük Alım Emri uyarınca hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965588
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
18:058,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0245
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8948
En Düşük
8,8287
18:0510,3336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0440
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
18:05494,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 494,36
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
491,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|17,29
|43.638.735
|% 9,99
|
|TGSAS
|14,98
|5.062.329
|% 9,99
|
|SONME
|37,70
|2.442.942
|% 9,98
|
|ISBIR
|56,40
|2.655.014
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.735.035
|% 9,90
|
|KTSKR
|41,04
|168.133.102
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.643.998
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|353.202.861
|% -9,97
|
|GEDIK
|7,28
|57.460.866
|% -9,90
|
|INVEO
|104,50
|256.256.086
|% -8,81
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|TUPRS
|112,70
|563.442.249
|% -0,18
|
|SISE
|8,17
|549.588.766
|% 1,87
|
|KOZAL
|95,70
|502.117.450
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|TSKB
|1,21
|126.413.594
|% 2,54
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|151.897.063
|% 0,00
|
|ODAS
|1,36
|114.089.435
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8898
|8,8948
|% 0,28
|
|Euro
|10,3264
|10,3336
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,8967
|11,9564
|% -0,58
|
|Frank
|9,4776
|9,5347
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3603
|2,3721
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-3,13
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,24
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|-0,07
|