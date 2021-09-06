***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
06.09.2021 15:49
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin halka arzı kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için, Şirket Esas Sözleşmesi, SPK tarafından 24.05.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-6505 sayılı yazısı ile onaylanarak bu haliyle 09.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmış ve 17.06.2021 tarihli ve 10351 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Europap Tezol Sirket Esas Sözlesmesi_2_
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
TÜM MADDELER 16/06/2021 17/06/2021 10351
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961982
BIST
16:121.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,04
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:128,4589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:1210,0244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0077
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:12488,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,99
|Açılış
|: 488,74
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:12
|ORCAY
|14,33
|160.395.087
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.197.555
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.638.594
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.398.277
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.661.657
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|TGSAS
|19,17
|83.472.006
|% -4,15
|
|GARAN
|9,49
|1.368.468.890
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|600.934.328
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|489.880.564
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,28
|419.391.819
|% 0,28
|
|EREGL
|18,00
|335.968.082
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|600.934.328
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.368.468.890
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|317.885.841
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.569.123
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,28
|419.391.819
|% 0,28
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4556
|8,4589
|% -0,04
|
|Euro
|10,0168
|10,0244
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,6768
|11,7354
|% 0,53
|
|Frank
|9,1823
|9,2376
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2489
|2,2602
|% 0,00
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,94
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|10,57
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|5,11
|
|Çeyrek
|780
|797
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-1,17
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:23SMART
Yüzde 8.63 oranında artışla 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 907, 760 adet işlem
-
16:22AKENR
Yüzde 4.57 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 417, 655 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, PGSUS, SISE
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 92 artarak (% 0.47 ) 1, 266
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, KTSKR, AKFGY, OYLUM