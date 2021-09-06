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***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

06.09.2021 15:49



***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimizin halka arzı kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için, Şirket Esas Sözleşmesi, SPK tarafından 24.05.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-6505 sayılı yazısı ile onaylanarak bu haliyle 09.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmış ve 17.06.2021 tarihli ve 10351 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Europap Tezol Sirket Esas Sözlesmesi_2_

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
TÜM MADDELER 16/06/2021 17/06/2021 10351



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961982


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