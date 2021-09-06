***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
06.09.2021 17:37
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2021
Açıklamalar
Şirketimizin halka arzı kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için, Şirket Esas Sözleşmesi, SPK tarafından 24.05.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-6505 sayılı yazısı ile onaylanarak bu haliyle 09.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmış ve 17.06.2021 tarihli ve 10351 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Europap Tezol Sirket Esas Sözlesmesi_2
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
TÜM MADDELER 16/06/2021 17/06/2021 10351
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962067
BIST
12:041.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.445
12:048,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1167
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4707
En Düşük
8,3350
12:0410,0329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1408
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0329
En Düşük
9,8734
12:04486,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,79
|Açılış
|: 486,44
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
487,22
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler12:04
|YEOTK
|29,28
|8.803.149
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|673.579
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|95.070.571
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,78
|526.968
|% 9,45
|
|TGSAS
|21,04
|36.396.038
|% 7,46
|
|SERVE
|12,20
|353.275
|% -8,13
|
|ISBIR
|82,30
|365.577
|% -7,53
|
|VKING
|7,05
|10.765.623
|% -5,75
|
|EGEPO
|6,76
|79.126.000
|% -5,06
|
|SNPAM
|13,66
|13.660
|% -4,87
|
|GARAN
|9,74
|484.877.916
|% 0,10
|
|ORCAY
|14,00
|303.650.784
|% -3,25
|
|THYAO
|12,61
|280.391.999
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,32
|200.008.529
|% -1,74
|
|TURSG
|5,09
|191.999.227
|% 3,88
|
|GARAN
|9,74
|484.877.916
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,58
|126.875.480
|% -0,39
|
|ODAS
|1,48
|69.150.572
|% -1,99
|
|TURSG
|5,09
|191.999.227
|% 3,88
|
|EKGYO
|1,84
|60.019.521
|% -0,54
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4620
|8,4657
|% 1,40
|
|Euro
|9,9995
|10,0329
|% 1,42
|
|Sterlin
|11,5382
|11,5961
|% 0,57
|
|Frank
|9,1038
|9,1587
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2351
|2,2463
|% 0,71
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,48
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|19,00
|
|Tam
|3.207
|3.287
|18,93
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|9,15
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|71,82
|71,82
|0,13
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 91 kaybederek (% -0.32 ) 1, 554
-
12:15XU100
Endeks 1, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 4, 258.00 milyon TL de
-
12:15VKING
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 337 adet işlem
-
12:13INVEO
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 103.80 lira fiyatla işlem gören hissede 273, 848 adet işlem
-
12:10XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 4, 166.00 milyon TL de