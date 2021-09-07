***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.09.2021 11:17
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2021
Açıklamalar
Şirketimizin halka arzı kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için, Şirket Esas Sözleşmesi, SPK tarafından 24.05.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-6505 sayılı yazısı ile onaylanarak bu haliyle 09.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmış ve 17.06.2021 tarihli ve 10351 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
TÜM MADDELER 16/06/2021 17/06/2021 10351
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962163
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,89
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.433
18:058,4613
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1123
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
18:0510,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1243
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
18:05487,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,98
|Açılış
|: 487,67
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|29,28
|12.013.935
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|128.367.144
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.050.879
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.128.529
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|100.041.440
|% 9,97
|
|ISBIR
|80,10
|3.926.774
|% -10,00
|
|BALAT
|8,93
|1.562.731
|% -9,98
|
|ORCAY
|13,03
|452.191.321
|% -9,95
|
|CASA
|139,40
|849.424
|% -9,95
|
|EGEPO
|6,43
|184.018.415
|% -9,69
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% -2,55
|
|TUPRS
|102,10
|452.252.131
|% -1,07
|
|TURSG
|5,03
|313.114.211
|% 2,65
|
|PEKGY
|0,96
|38.179.433
|% -2,04
|
|ORCAY
|13,03
|452.191.321
|% -9,95
|
|IHLGM
|0,95
|28.141.958
|% -1,04
|
|EGEPO
|6,43
|184.018.415
|% -9,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4595
|8,4659
|% 1,40
|
|Euro
|10,0119
|10,0191
|% 1,28
|
|Sterlin
|11,6139
|11,6722
|% 1,23
|
|Frank
|9,1388
|9,1938
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2485
|2,2598
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-2,35
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,12
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
-
17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem