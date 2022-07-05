***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
05.07.2022 12:33
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 04/07/2022 05/07/2022 10613
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041470
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2765
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
18:0517,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1248
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05962,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,70
|Açılış
|: 962,13
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2206
|17,2228
|% 1,47
|
|Euro
|17,5535
|17,5890
|% 0,70
|
|Sterlin
|20,4843
|20,5870
|% 1,27
|
|Frank
|17,6665
|17,7729
|% 1,26
|
|Riyal
|4,5748
|4,5977
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-26,43
|
|Altın Gr.
|962
|963
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.460
|6.600
|-2,00
|
|Yarım
|3.162
|3.227
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.613
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,37
|