***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 1.609.156 -1.187.512 6.329.976 7.525.000 309.277.559 338.554.179 338.554.179Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.546.390 116.474.751 114.928.361 114.928.361Dönem Karı (Zararı)116.474.751 116.474.751 116.474.751Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.546.390 -1.546.390 -1.546.390Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 1.609.156 -2.733.902 6.329.976 7.525.000 309.277.559 116.474.751 453.482.540 453.482.540Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 1.609.156 -2.259.514 7.657.640 7.525.000 424.829.217 454.361.499 454.361.499Transferler6.507.990 -6.507.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)393.462 432.371 119.570.790 120.396.623 120.396.623Dönem Karı (Zararı)119.570.790 119.570.790 119.570.790Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)393.462 432.371 825.823 825.823Sermaye Arttırımı85.000.000 -85.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-14.901.392 -14.901.392 -14.901.392Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -13.292.236 -1.866.052 8.090.011 14.032.990 333.321.277 119.570.790 559.856.730 559.856.730Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.872.135 82.165.731Dönem Karı (Zararı)119.570.790 116.474.751Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)119.570.790 116.474.751Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.044.374 42.151.698Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.958.812 7.495.677Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.221.795 1.437.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.907.481 1.367.227Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler314.314 69.805Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.710.093 1.707.522Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -3.412.806 -3.220.212Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 6.122.899 4.927.734Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.458.948 10.741.297Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.039.115 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.039.115 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.802.701 21.891.607Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.415.175 -589.554Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.415.175 -589.554Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 -653.685 -531.883İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-38.653.386 -51.388.205Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.383.848 -33.666.542Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.047.156 -6.421.643Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.005.881 -19.021.579Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.222.968 6.502.341Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.466.219 1.219.218Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları101.961.778 107.238.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-911.841 -742.243Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-358.384 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.819.418 -24.330.270YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.730.800 -38.586.268Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.239.154 589.554Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.135.346 -28.282.871Verilen Nakit Avans ve Borçlar-26.022.784 0Alınan Faiz4.692.737 2.054.018Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12.495.439 -12.946.969FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.078.231 20.765.486Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.901.392 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri162.759.060 127.950.082Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.403.514 -74.171.627Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.241.938 -8.639.282Türev Araçlardan Nakit Girişleri13 1.039.115 0Ödenen Temettüler0 -21.000.000Ödenen Faiz-11.173.100 -3.373.687YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.219.566 64.344.949NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.219.566 64.344.949DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 154.245.449 92.874.900DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 287.465.015 157.219.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 287.465.015 154.245.449Finansal Yatırımlar49.415 13.951.429Ticari Alacaklar209.457.274 138.073.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 15.186 15.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 209.442.088 138.058.240Diğer Alacaklar195.123 9.070.493İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar195.123 9.070.493Stoklar6 143.367.858 137.361.977Peşin Ödenmiş Giderler4.630.015 3.956.467İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.630.015 3.956.467Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.717.754 0Diğer Dönen Varlıklar364.859 210.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar364.859 210.193ARA TOPLAM653.247.313 456.869.434TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR653.247.313 456.869.434DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12.440.448 11.985.321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.440.448 11.985.321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar12.440.448 11.985.321Diğer Alacaklar1.445 1.445İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.445 1.445Maddi Duran Varlıklar7 198.323.925 186.319.455Kullanım Hakkı Varlıkları3.871.959 3.332.958Maddi Olmayan Duran Varlıklar185.356 334.886Peşin Ödenmiş Giderler46.344.055 20.321.271İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler46.344.055 20.321.271TOPLAM DURAN VARLIKLAR261.167.188 222.295.336TOPLAM VARLIKLAR914.414.501 679.164.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 62.538.568 47.886.824İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 62.538.568 47.886.824Banka Kredileri43.112.691 30.029.097Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.425.877 17.857.727Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 40.425.815 33.193.446İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 40.425.815 33.193.446Banka Kredileri40.425.815 33.193.446Diğer Finansal Yükümlülükler4 38.585 6.611Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler38.585 6.611Ticari Borçlar68.030.535 41.461.252İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 20.998 11.050İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 68.009.537 41.450.202Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.169.293 1.493.585Diğer Borçlar261.465 161.870İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21.152 161.870İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar240.313 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.459.534 559.994İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.459.534 559.994Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü339.934 1.502.905Kısa Vadeli Karşılıklar2.360.209 2.404.279Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 2.360.209 2.404.279Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler539.399 669.080ARA TOPLAM180.163.337 129.339.846TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER180.163.337 129.339.846UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 155.872.900 80.351.894İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 155.872.900 80.351.894Banka Kredileri155.190.377 68.070.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar682.523 12.280.977Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 78.939İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 78.939Uzun Vadeli Karşılıklar11.988.448 9.484.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 11.988.448 9.484.635Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.533.086 5.547.957TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER174.394.434 95.463.425TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER354.557.771 224.803.271ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar559.856.730 454.361.499Ödenmiş Sermaye10 100.000.000 15.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-13.292.236 1.609.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.866.052 -2.259.514Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.866.052 -2.259.514Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.866.052 -2.259.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.090.011 7.657.640Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)8.090.011 7.657.640Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)8.090.011 7.657.640Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 14.032.990 7.525.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları333.321.227 288.277.559Net Dönem Karı veya Zararı119.570.790 136.551.658TOPLAM ÖZKAYNAKLAR559.856.730 454.361.499TOPLAM KAYNAKLAR914.414.501 679.164.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 605.244.325 484.015.808 263.866.347 179.267.465Satışların Maliyeti11 -422.889.704 -318.389.836 -180.695.616 -117.777.293TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)182.354.621 165.625.972 83.170.731 61.490.172BRÜT KAR (ZARAR)182.354.621 165.625.972 83.170.731 61.490.172Genel Yönetim Giderleri-18.933.625 -11.400.395 -6.818.379 -3.684.918Pazarlama Giderleri-75.904.896 -40.927.209 -35.856.558 -17.019.685Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 78.771.037 38.436.086 8.654.672 21.659.453Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -63.649.413 -22.615.831 -10.610.871 -12.910.609ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)102.637.724 129.118.623 38.539.595 49.534.413Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.415.175 544.554 1.862.904 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.718 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)106.049.181 129.663.177 40.402.499 49.534.413Finansman Gelirleri13 53.222.081 55.216.464 16.319.005 19.988.941Finansman Giderleri13 -36.897.772 -46.513.283 -15.594.703 -15.870.959SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.373.490 138.366.358 41.126.801 53.652.395Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.802.700 -21.891.607 -3.030.866 -4.912.883Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.938.693 -20.898.559 -365.345 -3.686.815Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-864.007 -993.048 -2.665.521 -1.226.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)119.570.790 116.474.751 38.095.935 48.739.512DÖNEM KARI (ZARARI)119.570.790 116.474.751 38.095.935 48.739.512Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları119.570.790 116.474.751 38.095.935 48.739.512Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç Kayıp 14 1,19570000 1,16470000 0,38100000 0,48740000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar393.462 -1.546.390 446.677 -235.263Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)491.827 -1.932.987 558.346 -294.078Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-98.365 386.597 -111.669 58.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-98.365 386.597 -111.669 58.815Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar432.371 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)455.127 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.756 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-22.756 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)825.833 -1.546.390 446.677 -235.263TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)120.396.623 114.928.361 38.542.612 48.504.249Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları120.396.623 114.928.361 38.542.612 48.504.249http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975281BIST