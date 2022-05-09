***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 1.609.156 -2.259.514 7.657.640 7.525.000 424.829.217 454.361.499 454.361.499Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-516.981 34.096.097 33.579.116 33.579.116Dönem Karı (Zararı)34.096.097 34.096.097 34.096.097Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-516.981 -516.981 -516.981Sermaye Arttırımı85.000.000 -85.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-14.901.392 -14.901.392 -14.901.392Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -13.292.236 -2.776.495 7.657.640 7.525.000 339.829.217 34.096.097 473.039.223 473.039.223Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 -13.292.236 -2.588.362 8.090.011 14.032.990 588.371.875 694.614.278 694.614.278Transferler9.867.022 -9.867.022Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.658.180 92.018.731 88.360.551 88.360.551Dönem Karı (Zararı)92.018.731 92.018.731 92.018.731Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.658.180 -3.658.180 -3.658.180Kar Payları5.000.000 -60.000.000 -55.000.000 -55.000.000Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -13.292.236 -6.246.542 8.090.011 28.900.012 518.504.853 92.018.731 727.974.829 727.974.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.564.712 11.452.091Dönem Karı (Zararı)92.018.731 34.096.097Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)92.018.731 34.096.097Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.507.524 16.545.842Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.297.251 2.920.142Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.074.425 1.717.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.045.689 1.630.098Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.736 87.238Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-451.852 2.080.067Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -2.843.918 -1.089.995Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.392.066 3.170.062Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12.657.631 3.145.427Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.393.678Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -1.393.678Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-9.042.154 8.626.766Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6 -1.027.777 -550.218İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.422.528 -36.817.305Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.098.367 -1.190.488İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.098.367 -1.190.488Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.299.731 -9.953.977İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.299.731 -9.953.977Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-85.545.611 -36.078.204Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.275.200 3.064.559İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.275.200 3.064.559Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler245.981 7.340.805İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)245.981 7.340.805Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.103.727 13.824.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.152.842 -401.426Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-335.146Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.386.173 -1.635.971YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.032.640 12.663.874Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.386.903 -2.332.378Verilen Nakit Avans ve Borçlar-10.309.036Alınan Faiz2.110.599 2.496.570Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.447.300 12.499.682FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.848.487 -54.157.610Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.774.905Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri82.442.530 6.952.919Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-72.855.360 -36.818.536Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.927.949 -4.349.211Türev Araçlardan Nakit Girişleri241.875Ödenen Faiz-13.507.708 -5.409.752YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.316.415 -30.041.645NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.316.415 -30.041.645DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 537.346.501 154.245.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 487.030.086 124.203.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 487.030.086 537.346.501Finansal Yatırımlar4 21.096.595 6.742.344Ticari Alacaklar259.985.592 236.887.226İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,17 133.186 133.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 259.852.406 236.754.040Diğer Alacaklar97.532 9.629.010İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar90.236 39.226İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.296 9.589.784Stoklar7 256.721.318 171.175.707Peşin Ödenmiş Giderler16.009.788 6.662.448İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.009.788 6.662.448Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar230.609Diğer Dönen Varlıklar13.136.237 501.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.136.237 501.944ARA TOPLAM1.054.307.757 968.945.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.054.307.757 968.945.180DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12.440.448 12.440.448Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar12.440.448 12.440.448Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4 12.440.448 12.440.448Diğer Alacaklar1.445 1.445İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.445 1.445Maddi Duran Varlıklar8 225.145.216 207.615.894Kullanım Hakkı Varlıkları4.055.937 4.311.842Maddi Olmayan Duran Varlıklar230.920 163.337Peşin Ödenmiş Giderler73.707.228 57.327.024İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler73.707.228 57.327.024Ertelenmiş Vergi Varlığı10.067.882TOPLAM DURAN VARLIKLAR325.649.076 281.859.990TOPLAM VARLIKLAR1.379.956.833 1.250.805.170KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar177.573.915 167.185.521İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar177.573.915 167.185.521Banka Kredileri5 163.259.495 146.157.250Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 14.314.420 21.028.271Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları50.581.013 42.941.320İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları50.581.013 42.941.320Banka Kredileri5 50.581.013 42.941.320Diğer Finansal Yükümlülükler212.544 39.006Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 212.544 39.006Ticari Borçlar136.719.270 109.471.847İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 17 9.184İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 136.719.270 109.462.663Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.880.325 2.017.067Diğer Borçlar49.915.907 393.122İlişkili Taraflara Diğer Borçlar49.501.314 23.864İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar414.593 369.258Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.602.893 2.905.914İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.602.893 2.905.914Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.198.887 6.155.376Kısa Vadeli Karşılıklar2.707.161 2.678.425Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 2.707.161 2.678.425Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler266.441 103.482İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler266.441 103.482ARA TOPLAM429.658.356 333.891.080TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER429.658.356 333.891.080UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar204.647.906 209.001.749İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar204.647.906 209.001.749Banka Kredileri5 204.082.360 208.460.230Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 565.546 541.519Uzun Vadeli Karşılıklar17.675.742 12.210.171Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 17.675.742 12.210.171Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.087.892TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER222.323.648 222.299.812TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER651.982.004 556.190.892ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar727.974.829 694.614.278Ödenmiş Sermaye11 100.000.000 100.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-13.292.236 -13.292.236Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.246.542 -2.588.362Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.246.542 -2.588.362Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.246.542 -2.588.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.090.011 8.090.011Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)8.090.011 8.090.011Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)8.090.011 8.090.011Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28.900.012 14.032.990Yasal Yedekler11 28.900.012 14.032.990Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları518.504.853 333.321.227Net Dönem Karı veya Zararı92.018.731 255.050.648TOPLAM ÖZKAYNAKLAR727.974.829 694.614.278TOPLAM KAYNAKLAR1.379.956.833 1.250.805.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 361.910.465 163.747.688Satışların Maliyeti12 -259.062.955 -120.176.926TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)102.847.510 43.570.762BRÜT KAR (ZARAR)102.847.510 43.570.762Genel Yönetim Giderleri13 -6.836.966 -6.306.157Pazarlama Giderleri13 -36.763.155 -18.526.628Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 52.848.401 46.859.227Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -69.824.261 -36.027.465ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.271.529 29.569.739FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.271.529 29.569.739Finansman Gelirleri15 68.742.577 27.099.339Finansman Giderleri15 -28.037.529 -13.946.215SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.976.577 42.722.863Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.042.154 -8.626.766Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.199.075 -8.136.782Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.241.229 -489.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)92.018.731 34.096.097DÖNEM KARI (ZARARI)92.018.731 34.096.097Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları92.018.731 34.096.097Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,92020000 0,34090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.658.180 -516.981Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.572.725 -646.226Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler914.545 129.245Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi914.545 129.245Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.658.180 -516.981TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)88.360.551 33.579.116Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları88.360.551 33.579.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028094BIST