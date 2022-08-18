***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 1.609.156 -2.259.514 7.657.640 7.525.000 424.829.217 454.361.499 454.361.499Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.215 432.371 81.474.855 81.854.011 81.854.011Dönem Karı (Zararı)81.474.855 81.474.855 81.474.855Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-53.215 432.371 379.156 379.156Sermaye Arttırımı85.000.000 6.507.990 -91.507.990 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-14.901.392 -14.901.392 -14.901.392Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -13.292.236 -2.312.729 8.090.011 14.032.990 333.321.227 81.474.855 521.314.118 521.314.118Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 -13.292.236 -2.588.362 8.090.011 14.032.990 588.371.875 694.614.278 694.614.278Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler26.366.998 -26.366.998 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.837.647 9.026.595 254.138.405 254.138.405 260.327.353Dönem Karı (Zararı)254.138.405 254.138.405Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.837.647 9.026.595 6.188.948 6.188.948Sermaye Arttırımı120.000.000 -120.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-55.000.000 -55.000.000 -55.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler220.000.000 -13.292.236 -5.426.009 17.116.606 40.399.988 387.004.877 254.138.405 899.941.631 899.941.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.504.913 69.981.209Dönem Karı (Zararı)254.138.405 81.474.855Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)254.138.405 81.474.855Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.830.965 17.029.771Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.559.017 5.946.884Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.344.083 -1.552.271Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.344.083Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.552.271Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.272.242 3.146.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.042.813 2.832.341Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler229.429 314.314Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.072.694 1.731.963Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.877.607 -2.175.984Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 7.950.301 3.907.947Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler28.310.119 9.522.567Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.147.868 -1.039.115Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -1.039.115Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-2.147.868Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-22.291.180 -228.166Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.288.142 -498.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-308.618.449 -17.261.472Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-102.474.731 -1.290.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-102.474.731 -1.290.417Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.847.094 -780.352İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.847.094 -780.352Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-245.507.493 -31.608.361Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler86.734.290 12.333.449İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)86.734.290 12.333.449Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.476.579 4.084.209İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.476.579 4.084.209Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-39.649.079 81.243.154Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.874.494 -911.841Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-358.384Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.981.340 -9.991.720YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-160.150.559 -21.731.558Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.072.967Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.900.926 -12.529.900Verilen Nakit Avans ve Borçlar-110.339.202 -26.266.927Alınan Faiz5.375.837 2.496.570Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-13.286.268 12.495.732FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.957.101 5.098.327Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.901.392Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri231.442.530 82.231.296Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-126.243.512 -45.520.569Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.490.661 -9.534.550Türev Araçlardan Nakit Girişleri1.039.115Ödenen Temettüler12 -40.500.000Ödenen Faiz-18.251.256 -8.215.573YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-179.698.371 53.347.978NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-179.698.371 53.347.978DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 537.346.501 154.245.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 357.648.130 207.593.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 357.648.130 537.346.501Finansal Yatırımlar4 25.182.750 6.742.344Ticari Alacaklar338.017.874 236.887.226İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,18 133.186 133.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 337.884.688 236.754.040Diğer Alacaklar56.804.115 9.629.010İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 39.226İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 56.804.115 9.589.784Stoklar7 416.683.200 171.175.707Peşin Ödenmiş Giderler11.782.442 6.662.448İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 11.782.442 6.662.448Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar643.557Diğer Dönen Varlıklar14.284.784 501.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14.284.784 501.944ARA TOPLAM1.221.046.852 968.945.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.221.046.852 968.945.180DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar21.942.127 12.440.448Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar21.942.127 12.440.448Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 21.942.127 12.440.448Diğer Alacaklar1.445 1.445İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.445 1.445Maddi Duran Varlıklar8 246.940.865 207.615.894Kullanım Hakkı Varlıkları3.798.648 4.311.842Maddi Olmayan Duran Varlıklar429.983 163.337Peşin Ödenmiş Giderler182.506.510 57.327.024İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 182.506.510 57.327.024Ertelenmiş Vergi Varlığı25.155.583TOPLAM DURAN VARLIKLAR480.775.161 281.859.990TOPLAM VARLIKLAR1.701.822.013 1.250.805.170KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar141.140.009 167.185.521İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar141.140.009 167.185.521Banka Kredileri5 134.796.917 146.157.250Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.343.092 21.028.271Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları142.795.190 42.941.320İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları142.795.190 42.941.320Banka Kredileri5 142.795.190 42.941.320Diğer Finansal Yükümlülükler92.886 39.006Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 92.886 39.006Ticari Borçlar194.917.995 109.471.847İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,18 9.184İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 194.917.995 109.462.663Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.046.147 2.017.067Diğer Borçlar9.429.575 393.122İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 9.134.283 23.864İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar295.292 369.258Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.686.545 2.905.914İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.686.545 2.905.914Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.535.560 6.155.376Kısa Vadeli Karşılıklar2.907.854 2.678.425Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 2.907.854 2.678.425Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.586.175 103.482İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.586.175 103.482ARA TOPLAM527.137.936 333.891.080TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER527.137.936 333.891.080UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar256.169.176 209.001.749İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar256.169.176 209.001.749Banka Kredileri5 255.660.379 208.460.230Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 508.797 541.519Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.647.722Uzun Vadeli Karşılıklar16.925.548 12.210.171Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 16.925.548 12.210.171Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.087.892TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER274.742.446 222.299.812TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER801.880.382 556.190.892ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar899.941.631 694.614.278Ödenmiş Sermaye12 220.000.000 100.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-13.292.236 -13.292.236Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.426.009 -2.588.362Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.426.009 -2.588.362Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -5.426.009 -2.588.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.116.606 8.090.011Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17.116.606 8.090.011Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)12 17.116.606 8.090.011Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler40.399.988 14.032.990Yasal Yedekler12 40.399.988 14.032.990Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları387.004.877 333.321.227Net Dönem Karı veya Zararı254.138.405 255.050.648TOPLAM ÖZKAYNAKLAR899.941.631 694.614.278TOPLAM KAYNAKLAR1.701.822.013 1.250.805.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 877.734.538 341.377.978 515.824.073 177.630.290Satışların Maliyeti13 -592.635.605 -242.194.088 -333.572.650 -122.017.162TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)285.098.933 99.183.890 182.251.423 55.613.128BRÜT KAR (ZARAR)285.098.933 99.183.890 182.251.423 55.613.128Genel Yönetim Giderleri14 -14.526.331 -12.115.246 -7.689.365 -5.809.089Pazarlama Giderleri14 -107.162.899 -40.048.338 -70.399.744 -21.521.710Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 135.540.849 70.116.365 82.692.448 23.257.138Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -96.163.642 -53.038.542 -26.339.381 -17.011.077ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)202.786.910 64.098.129 160.515.381 34.528.390Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.032.817 1.845.696 3.184.638 1.552.271Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.718 -3.718FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)206.819.727 65.940.107 163.700.019 36.076.943Finansman Gelirleri16 119.804.961 36.609.651 51.910.563 9.803.737Finansman Giderleri16 -94.777.463 -21.303.069 -66.739.934 -7.356.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)231.847.225 81.246.689 148.870.648 38.523.826Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22.291.180 228.166 13.249.026 8.854.932Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.717.967 -1.573.348 -2.518.892 6.563.434Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26.009.147 1.801.514 15.767.918 2.291.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)254.138.405 81.474.855 162.119.674 47.378.758DÖNEM KARI (ZARARI)254.138.405 81.474.855 162.119.674 47.378.758Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları254.138.405 81.474.855 162.119.674 47.378.758Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 1,15520000 0,37030000 0,73690000 0,21540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.188.948 379.156 9.847.128 896.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.547.059 -66.519 1.025.666 579.707Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları9.501.679 455.127 9.501.679 455.127Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler234.328 -9.452 -680.217 -138.697Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi709.412 13.304 -205.133 -115.941Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-475.084 -22.756 -475.084 -22.756Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.188.948 379.156 9.847.128 896.137TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)260.327.353 81.854.011 171.966.802 48.274.895Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları260.327.353 81.854.011 171.966.802 48.274.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056909BIST