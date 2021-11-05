***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.09.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dönem Başlık Hatasının DüzeltilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar04.11.2021 tarihinde KAP'ta975000 numaralı bildirim ile yayınladığımız mali tablolarımızda KAP şablonunda yer alanKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu dönem başlıkları sehven girilmiştir. Mali tablolarımızda rakamsal hata bulunmamakla birlikte dönem başlıkları düzeltilmiş tablolar tekrar gönderilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975037BIST