***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEuropap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.halka arza ilişkin Deniz Yatırım Menul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte sunulmaktadır.Europap Tezol Fiyat Tespit Raporu_1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961839BIST