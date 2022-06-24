***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
24.06.2022 18:23
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin tamamı 2021 yılı karından karşılanmak suretiyle 120.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'den 220.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039222
BIST
15:192.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -23,04
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:1916,5130
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,3714
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:1917,4558
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -0,3714
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:19973,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -19,11
|Açılış
|: 973,00
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:19
|RYSAS
|8,47
|10.213.232
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.194.053
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.659.364
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.636.990
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.502.832
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|KGYO
|8,19
|23.792.672
|% -4,66
|
|DOAS
|81,10
|55.870.684
|% -4,64
|
|ISKPL
|4,83
|54.752.019
|% -4,17
|
|THYAO
|49,74
|3.258.563.624
|% -1,01
|
|SISE
|21,86
|1.479.063.568
|% 0,46
|
|EREGL
|28,00
|1.125.164.007
|% 0,50
|
|ASELS
|23,86
|808.553.543
|% -2,85
|
|AKBNK
|8,54
|726.352.119
|% -2,62
|
|ODAS
|3,17
|363.744.702
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,65
|488.443.816
|% -2,31
|
|AKBNK
|8,54
|726.352.119
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,56
|195.970.762
|% -1,54
|
|SISE
|21,86
|1.479.063.568
|% 0,46
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4986
|16,5130
|% -2,20
|
|Euro
|17,4333
|17,4558
|% -2,08
|
|Sterlin
|20,2158
|20,3171
|% -2,13
|
|Frank
|17,1608
|17,2642
|% -2,21
|
|Riyal
|4,3912
|4,4132
|% -2,11
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|4,30
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-18,07
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.494
|6.608
|-254,00
|
|Yarım
|3.188
|3.232
|-124,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-62,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,86
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34XU100
Endeks 2, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 20, 121.00 milyon TL de
-
15:33INVEO
Yüzde -61.16 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 203 adet işlem
-
15:32USDTR
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 1, 570.90 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 227 adet işlem
-
15:30KGYO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 180 adet işlem
-
15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, HEKTS, AKBNK