***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEuropap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin izahname ekidir.Ek-1 Sirket Esas Sözlesmesi_1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961831BIST