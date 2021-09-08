***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
08.09.2021 14:40
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin izahname ekidir.
Ek-2 Sirket Yönetim Kurulu Iç Yönergesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962591
BIST
11:161.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.450
11:168,4168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0207
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,4077
11:169,9801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0130
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9587
11:16487,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,69
|Açılış
|: 487,47
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler11:16
|YEOTK
|35,42
|52.722.293
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|83.771.388
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|29.667.359
|% 9,96
|
|PENTA
|109,20
|10.560.713
|% 8,12
|
|KRONT
|36,86
|29.840.499
|% 6,84
|
|TGSAS
|17,50
|1.679.563
|% -9,98
|
|AKYHO
|2,29
|3.686.835
|% -3,78
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|OYLUM
|5,36
|9.845.338
|% -3,25
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|GARAN
|9,66
|650.358.382
|% 1,05
|
|THYAO
|12,60
|239.299.815
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,56
|216.296.990
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|154.966.566
|% -0,68
|
|EGEPO
|6,99
|141.684.649
|% 3,86
|
|YKBNK
|2,56
|216.296.990
|% 0,00
|
|GARAN
|9,66
|650.358.382
|% 1,05
|
|AKBNK
|5,74
|137.527.251
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|43.380.799
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,28
|154.966.566
|% -0,68
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4140
|8,4168
|% -0,25
|
|Euro
|9,9749
|9,9801
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6588
|11,7173
|% 0,14
|
|Frank
|9,1602
|9,2154
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2391
|2,2503
|% -0,16
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,20
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|1,07
|