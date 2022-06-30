***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artımı işlemin gerçekleşmesi nedeniyle mevcut kar payı dağıtım oranlarının güncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz sermaye artımı işlemin gerçekleşmesi nedeniyle mevcut kar payı dağıtım oranlarının güncellenmesiKarar Tarihi 01.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 1. Taksit 0,4500000 45 10 0,4050000 40,5A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 2. Taksit 0,0454545 4,54545 10 0,0409090 4,0909A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 TOPLAM 0,4954545 49,54545 10 0,4459090 44,5909B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 1. Taksit 0,4500000 45 10 0,4050000 40,5B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 2. Taksit 0,0454545 4,54545 10 0,0409090 4,0909B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 TOPLAM 0,4954545 49,54545 10 0,4459090 44,5909Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 29.04.2022 29.04.2022 06.05.2022 05.05.20222. Taksit 30.09.2022 30.09.2022 04.10.2022 03.10.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 36.000.000 120B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 84.000.000 120Ek AçıklamalarŞirketimizin 28.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan 2020 yılı dağıtılabilir karından 10.000.000 TL brüt nakit ve 2021 yılı dağıtılabilir karından 45.000.000 TL brüt nakit ile 120.000.000 TL bedelsiz kar payı ödenmesine, Şirket karından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra karın ödenmiş sermaye payları uyarınca ekli tabloya göre dağıtılmasına ve 2021 yılına ait nakit kar payı ödemesinin 29.04.2022 tarihinde ve 2020 yılı karından yapılacak kar payı ödemesinin 30.09.2022 tarihinde yapılmasına karar verilmişti. Bu çerçevede 2021 yılı dağıtılabilir karından 45.000.000 TL brüt nakit temettü ödemesi ve 120.000.000 TL bedelsiz kar payı ödemesi tamamlanmıştır.Kar dağıtım tablosundaki 1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı, Genel Kurul tarihi itibariyle çıkarılmış sermayemiz temsil eden 100.000.000 adet pay üzerinden hesaplanmıştır. Toplam dağıtılan kar payı tutarı olan brüt 55.000.000 TL (Net 49.500.000 TL) aynı kalmak kaydıyla, 2020 yılı dağıtılabilir karından 10.000.000 TL brüt nakit kar payının mevcut çıkarılmış sermayemizi temsil eden 220.000.000 adet pay üzerinden dağıtımı gerçekleşecektir. Toplam dağıtılan kar payı tutarı değişmediğinden paydaşlarımızın herhangi bir hak kaybı bulunmamakta olup, 220.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemize göre pay başına ödenecek brüt ve net kar payı tutarları ile güncel oranlar Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları tablosunda yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 220.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.132.977,7Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 266.564.958 278.961.820,124. Vergiler ( - ) 11.514.310 11.200.181,835. Net Dönem Kârı 255.050.648 267.761.638,296. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 9.867.022,3 9.867.022,38. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 245.183.625,7 257.894.615,99Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 31.17510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 245.214.800,711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 165.000.000* Nakit 45.000.000* Bedelsiz 120.000.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 17.000.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 63.183.625,7 75.894.615,9920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 10.000.000 10.000.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 14.850.000 36.000.000 69,12 0,445909 44,5909B Grubu 34.650.000 84.000.000 69,12 0,445909 44,5909TOPLAM 49.500.000 120.000.000 69,12 0,445909 44,5909Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040501BIST