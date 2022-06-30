***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.06.2022 19:16
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artımı işlemin gerçekleşmesi nedeniyle mevcut kar payı dağıtım oranlarının güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelsiz sermaye artımı işlemin gerçekleşmesi nedeniyle mevcut kar payı dağıtım oranlarının güncellenmesi
Karar Tarihi 01.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 1. Taksit 0,4500000 45 10 0,4050000 40,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 2. Taksit 0,0454545 4,54545 10 0,0409090 4,0909
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 TOPLAM 0,4954545 49,54545 10 0,4459090 44,5909
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 1. Taksit 0,4500000 45 10 0,4050000 40,5
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 2. Taksit 0,0454545 4,54545 10 0,0409090 4,0909
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 TOPLAM 0,4954545 49,54545 10 0,4459090 44,5909
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 29.04.2022 29.04.2022 06.05.2022 05.05.2022
2. Taksit 30.09.2022 30.09.2022 04.10.2022 03.10.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 36.000.000 120
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 84.000.000 120
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan 2020 yılı dağıtılabilir karından 10.000.000 TL brüt nakit ve 2021 yılı dağıtılabilir karından 45.000.000 TL brüt nakit ile 120.000.000 TL bedelsiz kar payı ödenmesine, Şirket karından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra karın ödenmiş sermaye payları uyarınca ekli tabloya göre dağıtılmasına ve 2021 yılına ait nakit kar payı ödemesinin 29.04.2022 tarihinde ve 2020 yılı karından yapılacak kar payı ödemesinin 30.09.2022 tarihinde yapılmasına karar verilmişti. Bu çerçevede 2021 yılı dağıtılabilir karından 45.000.000 TL brüt nakit temettü ödemesi ve 120.000.000 TL bedelsiz kar payı ödemesi tamamlanmıştır.
Kar dağıtım tablosundaki 1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı, Genel Kurul tarihi itibariyle çıkarılmış sermayemiz temsil eden 100.000.000 adet pay üzerinden hesaplanmıştır. Toplam dağıtılan kar payı tutarı olan brüt 55.000.000 TL (Net 49.500.000 TL) aynı kalmak kaydıyla, 2020 yılı dağıtılabilir karından 10.000.000 TL brüt nakit kar payının mevcut çıkarılmış sermayemizi temsil eden 220.000.000 adet pay üzerinden dağıtımı gerçekleşecektir. Toplam dağıtılan kar payı tutarı değişmediğinden paydaşlarımızın herhangi bir hak kaybı bulunmamakta olup, 220.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemize göre pay başına ödenecek brüt ve net kar payı tutarları ile güncel oranlar Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları tablosunda yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 220.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.132.977,7
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 266.564.958 278.961.820,12
4. Vergiler ( - ) 11.514.310 11.200.181,83
5. Net Dönem Kârı 255.050.648 267.761.638,29
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 9.867.022,3 9.867.022,3
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 245.183.625,7 257.894.615,99
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 31.175
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 245.214.800,7
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 165.000.000
* Nakit 45.000.000
* Bedelsiz 120.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 17.000.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 63.183.625,7 75.894.615,99
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 10.000.000 10.000.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 14.850.000 36.000.000 69,12 0,445909 44,5909
B Grubu 34.650.000 84.000.000 69,12 0,445909 44,5909
TOPLAM 49.500.000 120.000.000 69,12 0,445909 44,5909
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040501
BIST