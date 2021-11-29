***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz izahnamesinin 23.6 bölümünde bahsi geçen 2020 yılı karından yapılacak dağıtım hususunun, halka arz sonrasında yapılacak ilk genel kurulumuz olması sebebiyle, 2022 yılının Mart ayında yapılması öngörülen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantımızda pay sahiplerinin onayına sunulması ve bu kapsamda, 2020 yılı karından dağıtılmasına karar verilecek kar payı tutarının, 2021 yılı karından dağıtılacak kar payının üzerine eklenerek değerli ortaklarımıza ödenmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980067BIST