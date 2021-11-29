***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 15:13
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz izahnamesinin 23.6 bölümünde bahsi geçen 2020 yılı karından yapılacak dağıtım hususunun, halka arz sonrasında yapılacak ilk genel kurulumuz olması sebebiyle, 2022 yılının Mart ayında yapılması öngörülen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantımızda pay sahiplerinin onayına sunulması ve bu kapsamda, 2020 yılı karından dağıtılmasına karar verilecek kar payı tutarının, 2021 yılı karından dağıtılacak kar payının üzerine eklenerek değerli ortaklarımıza ödenmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980067
BIST
17:211.813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:2113,0600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,2437
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:2114,9135
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4446
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:21754,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 19,61
|Açılış
|: 754,61
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:21
|AKFGY
|5,83
|33.963.715
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.824.853
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.605.279
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|27.028.633
|% -9,93
|
|FENER
|31,08
|183.950.490
|% -9,76
|
|ASELS
|21,74
|2.994.485.749
|% -4,40
|
|GARAN
|11,47
|2.351.725.936
|% 0,61
|
|KOZAL
|129,20
|2.134.466.615
|% 7,13
|
|THYAO
|17,30
|1.721.774.153
|% -0,12
|
|SASA
|42,98
|1.402.935.436
|% 0,05
|
|YKBNK
|3,19
|1.014.634.956
|% 0,63
|
|GARAN
|11,47
|2.351.725.936
|% 0,61
|
|AKBNK
|6,57
|1.173.095.458
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,25
|355.904.348
|% -0,44
|
|ASELS
|21,74
|2.994.485.749
|% -4,40
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0566
|13,0600
|% 1,90
|
|Euro
|14,8915
|14,9135
|% 3,07
|
|Sterlin
|17,3861
|17,4733
|% 2,30
|
|Frank
|14,1840
|14,2695
|% 2,65
|
|Riyal
|3,4723
|3,4897
|% 1,97
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|12,42
|
|Altın Gr.
|754
|755
|19,61
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,61
|9,63
|0,20
|
|B. Petrol
|70,36
|70,36
|-2,86
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36KZBGY
Yüzde 4.47 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 815 adet işlem
-
17:35BLCYT
Yüzde 4.85 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 943 adet işlem
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 21 artarak (% 0.01 ) 1, 603
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MIATK, CEOEM, KUYAS, DITAS, AKFGY, IHAAS, ISBTR, EMNIS, SELVA
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, PRKAB, YONGA, MEPET