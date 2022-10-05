***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İzmir-Torbalı'da bulunan üretim tesislerinde, geri dönüşümlü atık kağıt stoklarımızın bulunduğu açık alanda, 4 Ekim 2022 günü sabahı henüz kaynağı belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Yangın, gerek şirketimiz yangın söndürme ekiplerinin gerekse itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile başka alanlara sıçramadan kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır.Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Fabrikamızın tamamı ve stoklarımız sigorta kapsamında olup, ekspertiz çalışmaları başlamıştır. Yangın nedeniyle güvenlik amaçlı olarak üretime bir gün ara verilmiştir. Üretim faaliyetlerimiz 5 Ekim 2022 tarihi itibarıyla tekrar başlamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067628BIST