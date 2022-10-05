***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 18:33
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İzmir-Torbalı'da bulunan üretim tesislerinde, geri dönüşümlü atık kağıt stoklarımızın bulunduğu açık alanda, 4 Ekim 2022 günü sabahı henüz kaynağı belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Yangın, gerek şirketimiz yangın söndürme ekiplerinin gerekse itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile başka alanlara sıçramadan kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır.
Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Fabrikamızın tamamı ve stoklarımız sigorta kapsamında olup, ekspertiz çalışmaları başlamıştır. Yangın nedeniyle güvenlik amaçlı olarak üretime bir gün ara verilmiştir. Üretim faaliyetlerimiz 5 Ekim 2022 tarihi itibarıyla tekrar başlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067628
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 3.520
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|Önceki Kapanış
|: 3.554
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3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5921
En Yüksek
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En Düşük
1.021,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
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|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5720
|18,5934
|% 0,05
|
|Euro
|18,2089
|18,2258
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7098
|20,8136
|% 0,21
|
|Frank
|18,7026
|18,8152
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9290
|4,9537
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,65
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|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.855
|6.930
|-1,00
|
|Yarım
|3.340
|3.388
|0,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.693
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,04
|
|B. Petrol
|94,32
|94,32
|-0,10
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