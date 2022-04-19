***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 30.000.000 36.000.000,000 120,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 NâmaB Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 70.000.000 84.000.000,000 120,00000 B Grubu B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 100.000.000 120.000.000,000 120,00000Ek AçıklamalarŞirketimizin 28.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %120'si oranında kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.04.2022 tarihli toplantısında1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000-TL'lik artış ile 100.000.000-TL'den 220.000.000-TL'ye çıkartılmasına,2. Artırılan 120.000.000-TL'nin tamamının, 2021 yılı karından karşılanmasına,3. Artırılan 120.000.000-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 36.000.000-TL nominal değerli 36.000.000 adet (A) grubu ve 84.000.000-TL nominal değerli 84.000.000 adet (B) grubu bedelsiz payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,4. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022125BIST