***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 30.000.000 36.000.000,000 120,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 NâmaB Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 70.000.000 84.000.000,000 120,00000 B Grubu B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 100.000.000 120.000.000,000 120,00000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 22.04.2022 tarihli toplantısındaYönetim Kurulumuzun 19.04.2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 120.000.000-TL'lik artış ile 220.000.000-TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde Genel Kurul'un ve Yönetim Kurulumuzun kararlarına uygun olarak 120.000.000-TL'nin 19.04.2022 tarihinde Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından YMM 393-367-158/4286-50 sayı ve 19.04.2022 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle1. Sermaye artırımına ilişkin şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Ek'te yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine,2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,3. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,4. İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca sermayeyi gösterir esas sözleşmenin 7. maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TEZOL_ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023204BIST