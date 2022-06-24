***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.06.2022 18:28
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 30.000.000 36.000.000,000 120,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 Nâma
B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 70.000.000 84.000.000,000 120,00000 B Grubu B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 100.000.000 120.000.000,000 120,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 28.06.2022
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 28.04.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000 TL'lik artış ile 100.000.000 TL'den 220.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-23123 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 28.06.2022 tarihinde başlanacaktır. Ayrıca onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039226
BIST