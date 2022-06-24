***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 30.000.000 36.000.000,000 120,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETEZL00013 NâmaB Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 70.000.000 84.000.000,000 120,00000 B Grubu B Grubu, TEZOL, TRETEZL00021 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 100.000.000 120.000.000,000 120,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 28.06.2022Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.04.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2022SPK Başvuru Tarihi 28.04.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 30.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 29.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000 TL'lik artış ile 100.000.000 TL'den 220.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-23123 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 28.06.2022 tarihinde başlanacaktır. Ayrıca onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039226BIST